Kaza, dün gece Alanya’nın Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 19 yaşındaki Nadir Çintaş’ın kullandığı 07 HVH 13 plakalı otomobil, 43 yaşındaki F.B. idaresindeki 34 FF 3125 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Nadir Çintaş ile yolcu olarak bulunan T.Ö. (19) ve E.A.M. (18)'yi kurtarma çalışmaları yaptı. Üç kişi, kurtarıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak Nadir Çintaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından minibüs şoförü F.B.’nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.