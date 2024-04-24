Alanya’nın büyük mahallelerinden biri olan Demirtaş Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlardan tepki üzerine tepki gelmeye devam ediyor. Demirtaş’ta bulunan bir yolun adeta köstebek yuvası gibi ve gölet haline dönmüş olması nedeniyle gerekli yerlere başvuran vatandaşlar her hangi bir şekilde yanıt alamadıklarını belirtirken arabalarını sürekli sanayiye götürmekten bıktıklarını söyleyerek isyan etti.

İsyan eden vatandaşlardan birisi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

‘’7-8 aydır millet bezdi. Yapmıyacaksanız bu yolu bu şeriti kapatın, diğer şeriti çift şerit yapın. Sanayide sıra bulamıyoruz.’’