Kaza, saat 16.00 sıralarında Finike, Kumluca arasında bulunan D400 karayolunda meydana geldi. Finike'den Kumluca istikametine seyir halindeki Tayfur Koç (33) idaresindeki 07 AGT 034 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarparak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Refüjde bulunan ağaca çarparak durabilen araç içerisinde bulunan Tayfur Koç'un yanı sıra Hatice Koç (34) olay yerinde hayatını kaybetti.



Kaza sırasında ön koltukta annesinin kucağında bulunan 3 yaşındaki Zehra Koç ile arka koltuktaki ağabeyi Zişan Koç (8) kazayı yaralı olarak atlattı. Küçük kız ve ağabeyi 122 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Zehra Koç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aileden kazayı yaralı olarak atlatan Zişan Koç'un hastanedeki tedavisi devam ediyor.