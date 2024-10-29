Cumhuriyetimizin 101. yılı Alanya’da coşkuyla kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İskele şelale önünde gerçekleştirilen etkinlikler, Kaymakam Ürkmezer, Garnizon Komutanı Piyade Albay Önder Kılık, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla renklendi.

Törende Kaymakam Ürkmezer, Garnizon Komutanı ve Başkan Özçelik, vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladılar. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kaymakam Ürkmezer'in Cumhuriyet'in 101. yılının anlamını belirten konuşmasıyla devam etti.

Ayrıca, okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kutlamalar, öğrenci şiirleri, vals, zeybek ve halk oyunları gösterileri ile müzik dinletileriyle coşkuyla sürdü. Program, tören geçişleri ve araç kortejleriyle sona erdi. Etkinliğin sonunda Kaymakam Ürkmezer, vatandaşlar ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.