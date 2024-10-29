Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde, Bahçe Sokak üzerinde bulunan Korupark Sitesi sabah saatlerinde meydana gelen bir su borusu patlaması sonucu sular altında kaldı. Patlayan borunun belediyeye ait olduğu iddia edilirken, ev sahipleri durumu yetkililere bildirmek için saatlerce çaba sarf etti. Ancak, muhatap bulamayan ev sahiplerinden biri, evinin sular altında kalışını çaresizlikle izlemek zorunda kaldı.

O anları kaydeden ev sahibinin videosu, yaşanan mağduriyeti gözler önüne serdi. Olayın ardından bölgedeki vatandaşlar, belediyenin acilen müdahale etmesini talep etti. Korupark Sitesi sakinleri, yaşadıkları mağduriyetin bir an önce giderilmesini bekliyor.