Alanya Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler tüm hızıyla sürüyor. Bu özel gün için düzenlenen etkinlikler kapsamında Tarihçi, Yazar ve Akademisyen İlber Ortaylı Alanya’da bir konferans düzenleyecek. Türk Tarih Kurumu şeref üyesi olan İlber Ortaylı, Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa İranoloji Cemiyeti ve Avusturya-Türk Bilimler Forumu üyesidir.

BAŞKAN YÜCEL TÜM VATANDAŞLARI KONFERANSA DAVET ETTİ

100. Yılda Cumhuriyet Konferansı; 28 Ekim Cumartesi günü saat 14.30’da Dinek Mevkinde bulunan Alanya Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel katılımın ücretsiz olduğu konferansa tüm Alanya halkını davet etti. Başkan Yücel, “Cumhuriyetimizin 100. yılını birbirinden güzel etkinliklerle kentimizin her bir köşesinde kutluyoruz. Dolu dolu geçirdiğimiz bu anlamlı haftada ülkemizin en önemli tarihçilerinden olan İlber Ortaylı Hocamızı konferans için kentimize davet ettik. Sayın Ortaylı’nın engin bilgi ve birikimlerini dinleyeceğimiz bu konferansa 7’den 70’e tüm halkımızı bekliyoruz.” dedi.