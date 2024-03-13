Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi, Şırnak'ın İdil ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis memuru 3 kişi ise yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Şırnak Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.



1 POLİS ŞEHİT OLDU, 2'Sİ POLİS 3 KİŞİ YARALANDI

Miting sonrası Erdoğan ve ekibi Mardin'e doğru yola çıktı. Mardin'e giderken Erdoğan'ın koruma ekibi Şırnak'ın İdil ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis memuru 3 kişi ise yaralandı.