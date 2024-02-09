Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın Antalya ilçe belediye başkan adaylarını Antalya Expo Fuar Alanı’nda gerçekleşen toplantıda tanıttı. Coşkulu kalabalığın hakim olduğu alana Alanya’dan yüzlerce vatandaş akın etti. Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Alanya adayı olan Adem Murat Yücel de, toplantıda yerini aldı. Sırayla adayların tanıtıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yücel’i sahneye davet etti. Erdoğan sahnede Yücel’in elini kaldırırken, uzun süre sohbet de etti.