Demokrasi Ve Atılım (DEVA) Partisi, Alanya Belediye Başkan Adayı’nı belirlemede titiz bir süreç izledi. Belirlenen kriterler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda Cem Sak, aday olarak uygun görüldü. DEVA Partisi, adaylarının ahlaki ve meşru zeminde siyaset yapmasını ve yetkilerini sorumlu bir şekilde kullanmasını önemsiyor. Bu çerçevede, Cem Sak’a 10 maddeden oluşan bir Etik Kurallar Bildirgesi imzalatıldı.



Bildirgede yer alan maddeler şunlardır:” Dürüstlük kuralı, Şeffaflık, katılımcılık ve hesap verilebilirlik kuralı, Adalet ve eşitlik kuralı, Ayrımcılık yapmama, liyakati esas alma kuralı, Şahsi ve kurumsal menfaatler arasında çatışmayı önleme kuralı, Hediye ve menfaat kabul etmeme kuralı, Kamu yararını üstün tutma kuralı, Kamu kaynaklarını koruma kuralı, Siyaset finansmanının önlenmesi kuralı, Kurumsal bilgilerin ifşasını önleme kuralı” DEVA Partisi Alanya İlçe ve İl Başkanlıkları, Cem Sak’a bu kutsal ve değerli yolda her türlü desteği vereceklerini ve başarılar dilediklerini belirtti. DEVA Partisi, Alanya Belediye Başkan Adayı’nın belirlenme süreci ve imzalanan Etik Kurallar Bildirgesi hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

KAYNAK: Alanya Postası