Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Mart Cumartesi günü Antalya’ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan’ın ziyaretinin ilk günü olan 1 Mart’ta, Antalya Diplomasi Forumu’na katılması planlanıyor. Forumun ana teması, “Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak” olacak.



Ali Çetin Duyurdu

AK Parti İl Başkanı Ali Çetin sosyal medya hesabından Erdoğan'ın geleceğini paylaştı. Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan Antalya’mızda. Mitingimize Tüm Hemşerilerimiz Davetlidir! 2 Mart Cumartesi, Turgut Özal Spor Salonu Önü, 14.00" ifadelerini kullandı.

Antalya Mitingi

Erdoğan, 2 Mart Cumartesi günü saat 14.30’da Antalya’da bir miting düzenleyecek.



Antalya Şehir Hastanesi’nin Açılışı

Mitingin ardından, Erdoğan’ın Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları’nın açılışını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Başkan Tavlı’da Davet!

Büyük Antalya Mitingi için Alanya’lı hemşehrilerini davet eden AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan Antalya’ya geliyor. 2 Mart Cumartesi günü saat 14.00’de Turgut Özal Spor Salonu önünde gerçekleşecek Mitingimize, bu coşku dolu güne tüm hemşehrilerimiz davetlidir.” dedi.