Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP İlçe Kongresi’nde yeniden başkanlığa seçilen Mustafa Sünbül’ü ziyaret ederek, görecinde başarılar diledi. MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yıldız’ın da bulunduğu ziyarette ülke ve Alanya gündemi de masaya yatırıldı. MHP’li Sünbül, “Sayın Bakanımıza nazik ziyaretinden ve güzel dileklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretin ardından Antalya Milletvekili ve önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanlığına tekrar seçilen Mustafa Sümbül ve yeni yönetimini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Cumhur İttifakı olarak ortak bir anlayış ve yeni bir vizyonla şehrimizi Türkiye Yüzyılı’nın lokomotifi yapmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.