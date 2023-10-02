Önceki dönem Dışişleri Bakanı, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu; AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, önceki dönem İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu ve Teşkilat Mebsuplarının katılımı ile toplantı gerçekleştirdi.

Başkan Tavlı, toplantı sonrası yapmış olduğu açıklamada; “Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sn. Mevlüt Çavuşoğlu, önceki dönem İlçe Başkanımız Sn. Mustafa Toklu ve Gençlik Kollarımız, Kadın Kollarımız ve Mahalle Başkanlarımızın katılımı ile şehrimizde ki çalışmalarımız hakkında istişare edip taleplere çözüm üretmek adına fikir alışverişinde bulunduk.

AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Mahalle düzeyindeki teşkilatlarımızı güçlendirme ve halkın taleplerine daha iyi yanıt verebilme amacıyla istişare toplantılarımızı sık sık sürdüreceğiz. Her zaman teşkilatımızın arkasında duran, takım kaptanımız, önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sn. Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkürlerimizi sunuyoruz.” ifadelerine yer verdi.