31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için 1 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayan seçim takvimine göre siyasi parti ilçe başkanlıkları belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına bugün teslim etti. Merakla beklenen siyasi partilerin 37 kişilik meclis üyesi listeleri de resmen açıklandı.

Alanya’da MHP ve AK Parti’den oluşan Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, üçüncü dönemi için seçmenin karşısına güçlü bir listeyle çıkıyor. Açıklanan listeler arasında MHP ve AK Parti’nin fermuar sistemi ile açıkladığı liste en öne çıkan liste oldu.

Büyük bir özenle hazırlanan listede Başkan Yücel, ilk sıraya eski Ak Parti İlçe Başkanı ve Alanya siyasetinin önde gelen isimlerinden Hüseyin Güney’i yazdı. AK Parti’den Alaattin Işık ile devam eden liste sırasıyla MHP ve AK Partili isimler şeklinde devam ediyor. Cumhur İttifakı’nın listesi hem doğu hem batı mahalleleri hem de merkez orantılı bir şekilde listeye dağıtılarak tüm Alanya’yı kapsayan bir liste olarak göz dolduruyor. Kontenjan üyeliklerde ise MHP’den Fevzi Alaattinoğlu, Tunahan Kasapoğlu, Nuri Tokuş ve Ali Orkan yer aldı.

Editör: Can KISA