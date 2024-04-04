İki dönemdir sürdürdüğü Alanya Belediye Başkanlığı görevini 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde CHP’li Osman Tarık Özçelik’e devreden MHP’li Adem Murat Yücel ve eşi Yıldız Yücel, Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve eşi Saadet Sezen Tavlı iftar sonrası buluşma gerçekleştirdi. Yoğun geçen seçim süreci sonrası bir araya gelen Yücel ve Tavlı çifti fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Çekilen kareyi sosyal medya hesabında paylaşan Saadet Sezen Tavlı, ‘“Başkanlarımızla yorgunluk kahvesi. Samimiyet ve dostluk baki olsun! Her veda bir başlangıcın habercisidir. Güzel ve sağlıklı günlere”

Editör: Can KISA