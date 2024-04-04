31 Mart 2024 Pazar günü yapılan yerel seçimde Alanya Belediyesi’ni kazanan CHP Adayı Osman Tarık Özçelik “Alanya’mıza vadettiğimiz hizmetlerimizi liyakatli ve dürüst çalışanlarımızla birlikte yerine getireceğiz” dedi. Özçelik, “İşini dürüstçe ve liyakatle yapan iş arkadaşlarımızın aynı disiplinle çalışmalarına devam etmelerini istiyoruz. Bu çalışanlarımız Belediyemizin ve Alanya’mızın zenginliğidir. Alanya’mıza vadettiğimiz hizmetlerimizi liyakatli ve dürüst çalışanlarımızla birlikte yerine getireceğiz. Öte yandan, Belediyemizin mensuplarının sendikal hak ve özgürlüklerine sonuna kadar saygı duyuyoruz, sendikal örgütlenme konusunda yönlendirme ya da kısıtlamaya yönelik bir talebimiz bulunmamaktadır. Tercih tamamen çalışanlarımıza aittir” diye konuştu.

Editör: Can KISA