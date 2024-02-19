Tütüncü, Antalya’nın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar her köşesini karış karış geziyor. Tütüncü, seçim çalışmaları bünyesinde Elmalı ilçesini ziyaret etti. Günün ilk ziyaretini bir inşaat şantiyesine gerçekleştiren Tütüncü, “Bu şehre hizmet etmenin coşkusuyla, azmiyle buradayız.Biz bu güzel şehre hizmet etmek istiyoruz. Antalya’mıza hizmet etmek istiyoruz. Antalya’nın ve 19 ilçesinin, Kepez’de yazmış olduğumuz başarı hikayesine ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Antalya’nın Elmalı’nın bize ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. O yüzden heyecanlıyız, kararlıyız onun için bugün Elmalı’dayız. Elmalı’nın beş yılına bakarsak, Antalya’nın beş yılına bakarsak, bu beş yılın hem Antalya için, hem Elmalı için kayıp yıllar olduğunu açık seçik görürüz. Şimdi kaybolan o yılları Elmalı’ya geri vermek için, kaybolan yılları Antalya’ya geri vermek için, hizmet etmek için geliyoruz. Büyük bir enerjiyle heyecanla coşkuyla çalışmalıyız. Biz çalışacağız kazanan Elmalı olacak. Biz çalışacağız kazanan Antalya olacak “dedi.

"Bizim makamlarımız, hizmet makamlarıdır"

“15 yıl boyunca makamlarda oturanlardan, kapalı kapılar ardında 3-5 dostla çay sohbeti edenlerden, geleni gideni ağırlayan gönderen belediye başkanlarından olmadık” diye sözlerine devam eden Tütüncü, “Bizim yerimiz hep şantiyeler oldu, bizim yerimiz hep halkımızın yanı oldu. Bizim yerimiz hep halkımızın gönülleri oldu. Fatma teyzemin sofrası oldu. Ahmet ağabeyimizin dükkanı oldu. Ayşe kardeşimizin okulu oldu. Hayatın her anını hemşehrilerimizle paylaştık. Bizim için belediye başkanlığı makamları vakit tüketme yerleri değildir. Millete hizmet etme makamlarıdır. Biz istiyoruz ki, 31 Mart itibari ile başlayacak sürecin Antalya’nın 19 ilçesinin ve Elmalı’nın altın yılı olarak kayıtlara geçsin” diye konuştu.

"Kazanan Elmalı olmalı"

Tütüncü, Cumhur İttifakı’nın Elmalı Belediye Başkan adayı Durmuş Ali Gökçe’ye de destek istedi. Tütüncü, “Hep birlikte Elmalı’nın geleceği olalım. Elmalı’nın altın yılları olalım. Elmalı’nın kendisi olalım. Biz bugün, Elmalı’ya çoban ateşi yakmaya geldik. Biz 19 ilçemizde çoban ateşleri yakarak, 31 Mart zaferini elde edeceğiz. Gittiğimiz her ilçedeki heyecan ve coşku 31 Mart zaferinin adeta müjdecisi Bu heyecan, bu coşku Antalya’nın güzel günlerinin, Elmalı’nın aydınlık yarınlarının işaret fişeğidir. Önümüzdeki 5 yılda Elmalı, hizmetlerle donanmış, Antalya’nın gözbebeği haline gelmiş bir ilçe olacak. Elmalı’nın marka olabilecek her değerinin üzerinde tek tek çalışacağız. Bir taraftan kültür ve medeniyet değerlerimizi gün yüzüne çıkaracağız. Diğer taraftan da kırsala ve tarıma verdiğimiz destekle daha çok üreten, ekonomiye daha çok katkı sağlayan bir Elmalı vaat ediyoruz. 31 Mart’ta ipi göğüsleyen biz olacağız, kazanan Elmalı olacak” ifadelerine yer verdi.

Hakan Tütüncü, Elmalı pazar esnafını ve çarşı esnafını da ziyaret etti. Esnafa hayırlı ve bol kazanç dileklerinde bulundu, istek ve taleplerini dinledi. Elmalı’yı karış karış gezen Tütüncü, yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti, yaşlıların ellerini öperek hayır dualarını aldı.