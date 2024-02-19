Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) Alanya Belediye Başkan Adayı olan Avukat Enes Nergiz, Konaklı’da bir pastanede basın mensupları ile buluşarak, hem kendisini tanıttı. YRP Genel Merkezi, İl ve İlçe Teşkilatı’nın kendisini Alanya Belediye Başkan adayı olarak görmek istemelerinin kendisi için bir onur madalyasından daha da fazlası olduğunu söyleyen Nergiz, “Alanya halkımızdan kurtuluş bestemize kulak vermesini, rant belediyeciliği yerine ahlak belediyeciliğini, LGBT ve heykel belediyeciliği yerine insan için belediyeciliği ve örgüt belediyeciliği yerine vatan aşkı belediyeciliğini tesis edecek yeniden refah partisi Alanya Belediye Başkanına destek vermeye çağıyoruz. Yüce kitabımızda bizi Yaratan der ki, “Hak geldi bâtıl yıkılıp gitti! Zaten bâtıl yıkılmaya mahkûmdur.“ Yüce Mevlamızdan dileğimiz bize Hak tarafında olup batılı zail etme güç ve kudreti bahşetmesidir” dedi.

Editör: Can KISA