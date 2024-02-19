Alanya’nın geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olarak öne çıkıyor. Dr. Tahsin Biner’in liderliğinde, şehrin yaşam kalitesini artırmak ve trafik konusunda rahatlama sağlamak amacıyla geliştirilen bu proje, Alanya’nın dokusunu değiştirmeyi ve daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesini amaçlıyor.

“Alanya’yı 12’den değiştiriyoruz” vizyonuyla yola çıkan Dr. Tahsin Biner ve ekibi, her bir bireyin daha iyi bir Alanya için çalışabileceğine inanıyor. Projeye destek olmak ve şehrin geleceğini birlikte şekillendirmek için Alanya halkının desteği bekleniyor.