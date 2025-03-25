Corendon Alanyaspor Kulübü, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla anlamlı bir iftar programı düzenledi. Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer’in de katıldığı programda, Alanya Belediyesi Başkan Vekili Servet Ünlü, Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kurum amirleri, kulüp yönetimi ve futbolcular yer aldı.

İftar programında konuşma yapan Kaymakam Ürkmezer, "Birçok etkinlik ve organizasyonda bir araya geldiğimiz şehrimizin gururu Alanyaspor ile Ramazan ayının bu güzel atmosferinde bir araya gelmekten çok mutlu olduk. Kulüp Başkanımız Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Alanyamızın marka değeri olan ve şehrimizi Trendyol Süper Lig'de temsil eden Alanyaspor'a başarılar diliyorum” diye belirtti.



Corendon Alanyaspor'un iftarı, takım ruhunu ve toplumsal dayanışmayı pekiştiren etkileyici bir etkinlik olarak dikkat çekti. Katılanlar, hem spor camiası hem de yerel halk ile birlikte bu özel anı paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Kulüp, sosyal sorumluluk projeleri ve destekleri ile de ön plana çıkmaya devam ediyor.