Alanya'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar etkinliği bu yıl da Alanya Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Başsavcı Celal Tekin, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcıları ve birçok önemli isim katıldı.

İftarın açılmasının ardından konuşma yapan Kaymakam Ürkmezer, "Her yıl geleneksel olarak Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığımızla birlikte iftar programı yapıyoruz. Cezaevi Komutanlığımıza ev sahipliği için teşekkür ediyoruz.

Alanya'da görev yapan tüm kolluk kuvvetlerimiz, şehrimizin huzuru için taşın altına elini koyarak özverili bir şekilde çalışıyor. Bizlerde Alanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın huzurlu bir yaşam sürmesi ve Ramazan Bayramı'na huzurla erişebilmesi için hep birlikte çalışıyoruz. Cezaevinde çalışan askerler ve cezaevi personelimiz de burada düzeni korumak için yoğun mesai harcıyor. Emeklerinden dolayı tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız güvenli bir şekilde evlerine, işlerine gidebiliyor ve huzurlu bir şekilde Alanya'mızda yaşayabiliyorsa, 7/24 görevinin başında olan değerli güvenlik kuvvetlerimiz sayesindedir. Bugün burada bir arada iftar yapmamıza vesile olan Jandarma Tabur Komutanlığı ve cezaevi yönetimine teşekkür ediyorum. Şimdiden tüm arkadaşlarımızın ve ailelerinin Ramazan Bayramını kutluyorum." dedi.

Etkinlik, Ramazan Bayramı öncesinde toplumsal birlikteliği güçlendirirken, Alanya'daki güvenlik personelinin özverilerine de dikkat çekti. Kaymakam Ürkmezer, tüm katılımcıların ve ailelerinin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, bu tür organizasyonların önemini vurguladı.