Ligde son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Corendon Alanyaspor, güçlü rakibi Galatasaray’ı sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. Taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkmak isteyen turuncu-yeşilliler, karşılaşmanın biletlerini satışa sundu. Biletler, Alanyaspor Kulübü Passolig Ofisi, www.passo.com.tr internet adresi ve Passo mobil uygulaması üzerinden temin edilebilecek. Ayrıca, maç günü stadyum gişelerinden de bilet alımı yapılabilecek.

7 YAŞ VE ÜZERİNE E-BİLET ŞARTI

Karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen futbolseverlerin, 7 yaş ve üzeri Passolig kartı ve e-bilet sahibi olmaları gerekiyor. 7 yaş altı çocuklar ise yalnızca aileleri eşliğinde stadyuma giriş yapabilecek.

BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Müsabaka için belirlenen bilet fiyatları tribünlere göre farklılık gösteriyor. Maraton Tribünü için 3 bin TL, Kuzey ve Güney Kale Arkası için bin 900 TL, Kuzey VIP Tribünü için 10 bin TL, Misafir Tribünü için ise 2 bin 470 TL olarak belirlendi. Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan bölümden bilet temin edebilecek.