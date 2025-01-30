Özellikle açık hava aktiviteleri ve trafik kazaları nedeniyle kafa travmaları görülme oranının arttığına dikkat çeken Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Op. Dr. İdris Avcı, “Travma sonrası devam eden veya giderek şiddetlenen baş ağrısı, bilinç kaybı, bulantı ve kusma, dengesizlik ve görme sorunları beyin travması şüphesini artırır.” dedi. Kafa travması şüphesi olan durumlarda hastanın hareket ettirilmemesi ve acil yardım ekiplerine haber verilmesinin hayati önem taşıdığını vurgu yapan Op. Dr. İdris Avcı, çocukların mutlaka koruyucu kask kullanması ve güvenli oyun alanlarının tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Op. Dr. İdris Avcı, kafa travmaları hakkında bilgi verdi.

Kafa travmaları ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir!

Kafa travmalarının, başa alınan darbe, düşme veya çarpma sonucu beynin zarar görmesi durumu olduğunu ifade eden Op. Dr. İdris Avcı, “Bu kısa veya uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilir.” dedi.

Özellikle açık hava aktivitelerinin beyin travması riskini artırdığına dikkat çeken Op. Dr. İdris Avcı, “Dalış, denize veya havuza atlama gibi su sporlarında, kafa üstü atlama sırasında boyun veya baş yaralanmaları yaşanabilir. Sığ suya atlama, ciddi beyin ve omurilik yaralanmalarına neden olabilir. Dağcılık, bisiklet, kaykay gibi aktiviteler, denge kaybı sonucu kafa travması riski taşır. Özellikle koruyucu ekipman kullanılmadığında, beyin travması riski ciddi boyutlara ulaşır. Trafik kazaları nedeniyle de kafa yaralanmalarının görülme oranını artırır. Uzun yol seyahatlerinde emniyet kemeri kullanımı ve çocukların doğru şekilde taşınması bu riski azaltmak için önemlidir.” şeklinde konuştu.

Bu belirtilere dikkat!

Baş bölgesine alınan bir darbenin ardından bazı belirtilerin beyin travması şüphesine yol açabileceğini aktaran Op. Dr. İdris Avcı, beyin travmasına işaret eden belirtileri şöyle sıraladı:

“Travma sonrası devam eden veya giderek şiddetlenen baş ağrısı, beyin kanaması gibi ciddi bir durumu işaret edebilir. Kısa veya uzun süreli bilinç kaybı, bulantı ve kusma, kişinin normalden farklı davranışlar sergilemesi kişinin yürüyüş dengesinde sorun yaşaması veya bulanık görme gibi belirtiler yaşaması, beyin travması şüphesini artırır.”

Hastayı hareket ettirmemek ve sağlık ekiplerine haber vermek önemli…

Kafa travması şüphesi olan durumlarda hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığına vurgu yapan Op. Dr. İdris Avcı, “Kaza sonrası ilk olarak hastanın baş ve boyun hareketleri en aza indirilmeli ve boyun stabil bir pozisyonda tutulmalı. Omurilik yaralanması şüphesi varsa hasta asla hareket ettirilmemeli.” uyarısında bulundu.

Bilinç kaybı, şiddetli baş ağrısı veya kusma gibi belirtilerin bulunması durumunda hemen 112 gibi acil yardım ekiplerinin aranması gerektiğini ifade eden Op. Dr. İdris Avcı, “Kafada şişlik veya morluk varsa, sağlık ekipleri gelene kadar bölgeye soğuk kompres uygulanabilir. Bu, şişliği azaltır ve ağrıyı hafifletir. Yine sağlık ekipleri beklenirken bilinci açık olan hasta sırt üstü yatırılmalı ve rahat bir pozisyonda kalması sağlanmalı. Kusma ihtimaline karşı hastanın başı yana çevrilebilir.” açıklamasını yaptı.

Çocuklarda kafa travması riski da yüksek

Çocukların yetişkinlere kıyasla daha yüksek beyin travması riski taşıdığının altını çizen Op. Dr. İdris Avcı, “Çocuklar düşme, çarpma ve hareketli oyunlar sırasında baş yaralanmalarına daha açıktır ve kafa kemikleri tam olarak gelişmediği için daha ciddi sonuçlarla karşılaşabilirler.” dedi.

Küçük çocukların, denge ve koordinasyonlarının tam anlamıyla gelişmemiş olduğunu dile getiren Op. Dr. İdris Avcı, bu nedenle ailelerin dikkatli olması gerektiğini söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı:

“Bisiklet, kaykay, paten gibi aktivitelerde çocukların mutlaka koruyucu kask kullanması gerekir. Kask, başa gelen darbeyi emerek beyin travması riskini önemli ölçüde azaltır. Çocukların oynadığı alanların güvenli olduğundan emin olunmalı. Sert zeminde oyun oynayan çocuklar, düşme sonucu ciddi kafa yaralanmalarına maruz kalabilir. Yumuşak yüzeyli oyun alanları tercih edilmeli. Evde veya dışarıda yüksek yerlerde oynayan çocuklar gözetim altında tutulmalı ve merdivenler, balkon gibi alanlarda güvenlik önlemleri alınmalı.”