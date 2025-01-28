Alanya’da dün meydana gelen korkutucu yangında, dumandan etkilenen ve mahsur kalan işçiler hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri yaklaşık 4-5 metre yükseklikten düşerek yaralı olarak hastaneye götürüldü. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler, düzenlediği basın toplantısında hastaların sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Güler, toplamda 4 kişinin hastaneye getirildiğini belirtirken, bunlardan 3’ünün otelde çalışan inşaat işçisi, birinin ise itfaiye eri olduğunu ifade etti. Dumandan etkilenen işçilerin genel durumlarının iyi olduğunu belirten Güler, hastaların yanıklarının olmadığını ve iki işçinin gözlem amacıyla servise yatırıldığını söyledi. Ayrıca, 2. Basamak Genel Yoğun Bakım’da tedavi gören bir işçinin bilincinin açık olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.

Yangına müdahale sırasında düşen itfaiye erinin ise acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği kaydedildi. Güler, sağlık çalışanlarının gereken tüm müdahaleleri yaptığını ve hastalara acil şifalar diledi.