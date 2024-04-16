Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Galatasaray’a 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, “Kendi takımımızı tebrik ederim. Skor ne olursa olsun oyuncularımı tebrik ederim. Fatih hocamız taç veya ofsaytın devamında çok kolay atıldı. Bütün hocalar kendi alanlarını terk ediyorlar. Yardımcı hocalar da terk ediyor. Ama bu kadar çok kolay pozisyonda atılması bana biraz tuhaf geldi. Gelip uyarabilirdi. Önümüzdeki haftalara bakacağız” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)