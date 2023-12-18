Hayırsever Süleyman Tuncer ve ailesi tarafından Hatice Rabia Tuncer adına Cikcilli Mahallesi’nde yapılacak 12 derslikli anaokulu inşaatının temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, kurum amirleri, oda ve STK temsilcileri, Hayırsever Süleyman Tuncer ve ailesi ile vatandaşlar katıldı.

MÜDÜR YILMAZ: ALANYA BELEDİYEMİZ HAYIRSEVER BİR BELEDİYE

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz tarafından açılış konuşması gerçekleştirildi. Müdür Yılmaz konuşmasında, “Hayırsever Tuncer Ailesi’nin çok yakın bir zamanda ebediyete irtihal eden Hatice Rabia Hanımefendi adına yapılacak anaokulu projesi için burada toplandık. Alanya’da toplam 169 tane okulumuz var bunlardan 108 bini hayırseverlerimiz tarafından yapılmıştır. Hayırseverlerimiz sadece okul değil cami ve yurt inşaatları da yapıyorlar. Aramız da birçok hayırsever aile var. Bu vesile ile kendilerine teşekkür ediyorum. Tabi ki Alanya Belediyemiz de hayırsever bir belediye. Hem kendilerinin yapmış oldukları okullar var hem de bu okulumuzun temeline vermiş oldukları destek var. Ben bunun için Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca ön tarafa yapacakları istinat duvarı için de teşekkür ediyorum.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: BİZ EKMEĞİMİZİ AŞIMIZI PAYLAŞAM BİR MİLLETİZ

Daha sonra hayırsever Süleyman Tuncer bir konuşma yaparak destek veren herkese teşekkür etti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel temel atma töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında, “Gerçekten Alanya öyle hızlı bir değişim ve gelişim içerisindeki, vizyonuna vizyon misyonuna misyon katıyor. Sürekli göç almamızdan dolayı en fazla eğitime ve sağlığa ihtiyaç duyuyoruz. Bu ihtiyaçları göz önüne alarak Alanya’mıza bir eğitim yuvası kazandırmak isteyen Tuncer ailesine hem şahsım adına hem de şehrim adına teşekkür ediyorum. Merhumeye de Allah’tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. Biz millet olarak ne kadar necip bir milletiz ne kadar kadirşinas bir milletiz. Ekmeğimizi aşımızı paylaşan bir milletiz. Ben Tuncer Ailesi’nin bundan önceki yaptırdıkları ve vesile oldukları okulları da biliyorum. Ben hepsine çok çok teşekkür ederim. Okulumuzun hem şehrimize hem bölgemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

KAYMAKAM ÜRKMEZER: ALANYA HAYIRSEVERLER CENNETİ

Katılımcılara seslenen Kaymakam Ürkmezer ise konuşmasında, “Alanya hayırseverler cenneti. Alanya’daki okulların çoğu hayırseverlerimiz tarafından yapıldı. Sadece okullar değil, sağlık ocakları, camiler ve birçok alanda hayırseverlerimizin imzasını görmek mümkün. Hayırseverlerimiz tarafından yaptırılan, ismini verdikleri okulda öğrenciler o hayırsever ailenin ismiyle okula başlayıp hayırseverlerimizin ismiyle mezun olacaklar. Bu da hayırseverlerimiz için bir ömür boyu güzel bir olay. Bu anlamda bu okulu rahmetli eşi Hatice Rabia Tuncer adına yaptıran Süleyman Tuncer ve ailesine hayırları için teşekkür ediyorum. Okulumuz Alanya’mıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından dua edilmesiyle devam eden programda Kaymakam Ürkmezer, Başkan Yücel, Hayırsever Tuncer ailesi ve katılımcılarla birlikte butona basarak Rabia Tuncer Anaokulu’nun temel atmasını gerçekleştirdiler.