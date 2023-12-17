Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Genel Sekreterliğinde yine bir değişim rüzgarı yaşandı. 2022 yılında Ankara’ya görevlendirmesi yapıldığı için görevinden ayrılan eski genel sekreter Sinan Kartal’ın yerine yeni genel sekreter Hüseyin Er atanmıştı. Kartal görevine dönmek üzere açtığı mahkemeyi kazanarak, yeniden ALKÜ Genel Sekreteri oldu. Kartal’ın pazartesi günü itibariyle görevine başlayacağı öğrenildi. Geçtiğimiz aylarda genel sekreter olarak Hüseyin Er’in ise rektör danışmanı olarak göreve devam edeceği gelen bilgiler arasında.

KAYNAK: Alanya Postası