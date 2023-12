Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun kış dönemi kamplarına başlamasının ardından kadınlardan oluşan millî takımlar Alanya’da kamp yapıyor. Spora ve sporcuya tam destek veren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) kamp yapan takımlara destek oluyor. Kamp için Alanya’ya gelen Büyük Kadın Millî Takım sporcularına ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Performans Laboratuvarı’nda 10 millî sporcunun performans test ve ölçümleri yapıldı. ALKÜ Spor Bilimleri Uygulama ve Uygulama Merkezi (ASBAM) programına alınan sporcuların antropometrik ölçümleri, maksimal oksijen kullanım kapasitelerinin tespiti için VO2max testleri yapılarak onlara fonksiyonel eşik güç testi (FTP) uygulandı. Bunun yanında 30 sporcunun katıldığı Genç Kadın Bisiklet Millî Takım kampında da ölçüm ve test uygulamalarına devam edildi.

MİLLÎ BİSİKLETÇİLERE BESLENME DESTEĞİ

Kamp yapan millî sporculara ALKÜ tarafından destek devam etti. Alanya'da Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi’nde kamp yapan Genç Kadınlar Bisiklet Millî Takımı’na, federasyon tarafından davet edilen ALKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Emrah Bıyıklı tarafından sporcu beslenmesi eğitimi verildi. Millî Takım sporcularına egzersiz öncesinde, egzersiz sırasında ve sonrasında tüketmeleri gereken besinler, alternatif menüler ve yeterli dengeli beslenme hakkında bilgiler verildi. Eğitim sonrasında millî sporcuların günlük besin tüketimleri incelenerek beslenmeye yönelik soruları yanıtlandı.

“GURURLANIYORUZ”

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, yaptığı açıklamada ALKÜ’nün spora ve sporcuya her zaman destek vereceğini belirterek “58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Alanya’mızda start almıştı. Üniversite olarak burada gerekli desteklerimizi sağladık. Bunun yanında Alanya ve bölgemizdeki spor organizasyonlarına desteklerimiz sürüyor. ALKÜ olarak takımlarımıza destek sağlamak bizleri gururlandırıyor. Bu konuda bizleri her zaman destekleyen Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a yürekten teşekkür ederiz. Üniversitemizin her zaman yanında olduğu hissiyatını veren başta Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’na, takımlarımıza ve sporcularımıza teşekkür eder çalışmalarında başarılar dileriz.” dedi.

ANTRENÖR ÜNLÜ’DEN REKTÖR TÜRKDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Genç Kadın Bisiklet Millî Takım kampının 23 sporcu ve 4 teknik ekiple 29 Aralık’a kadar süreceğini belirten Antrenör Barış Ünlü, “Sezon öncesi sporcularımızın son durumlarını görmek için ALKÜ’de testlerimizi yaptırıyoruz. Okulumuzun bize sağladığı bu destekten memnun olduk. Spor Bilimleri Fakültemiz bu konuda bizlere büyük destek sağladı. Başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a, Dekanımız Sayın Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş’e ve tüm ALKÜ ailesine teşekkür ederiz” diye konuştu.