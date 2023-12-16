Alanya Belediyesi’nin Alanya Kaymakamlığı ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlediği 5. Alanya Kitap Fuarı, Alanya Kültür Merkezi’nde kapılarını açtı. 24 Aralık’a kadar sürecek olan ve 10 gün boyunca Türkiye’nin en önemli yazarlarını ağırlayacak olan fuarın, ilk gün konukları Araştırmacı Yazar Erol Çalı ve Televizyoncu/Sunucu Pelin Çift oldu. Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, fuar alanını gezerek hem yayın evlerine hem de vatandaşlara ‘hoş geldiniz’ dileklerini iletti.

Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış törenine Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği (ALYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Avni Erdoğan, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Yücel’den ALYİD’e teşekkür plaketi

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 5. Alanya Kitap Fuarı sponsorlarından olan ALYİD Yönetim Kurulu Başkanı Avni Erdoğan’a teşekkür ederek plaket takdim ettiler.

Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

‘’Alanya Belediyesinin Düzenlediği ve Bizimde ALYID Olarak Destek Verdiğimiz 5.Alanya Kitap Fuarı açılışına Katıldık. Derneğimiz adına Başkanımız Avni ERDOĞAN’a Katkılarımızdan Dolayı Teşekkür Plaketi Veren Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat YÜCEL’e Teşekkür Ederiz.

Alanya Kültür Merkezinde 1 Hafta Sürecek Kitap Fuarına Tüm Halkımızı Bekliyoruz.’’