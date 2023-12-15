Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması (GastroAntalya) yarışmasından 6 kategoride 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak ALKÜ’yü gururlandıran Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri; ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ı ziyaret etti. Ziyarete Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kahyaoğlu ile Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri akademisyen ve öğrencileri katıldı.

Elde edilen başarıdan dolayı öğrenciler ile özel olarak görüşen Rektör Türkdoğan, yarışmalarda üstün başarı gösteren öğrencilere ve öğrencilerin yarışmalara hazırlanmasındaki özverili çalışmalarından dolayı Aşçılık Programı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Hakan Görür’e, Öğr. Gör. Mehmet Burak Yılmaz’a ve Öğr. Gör. Hilmiye Kısa’ya teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Türkdoğan öğrencilere ve akademisyenlere yapacakları tüm çalışmalarda başarılar diledi.