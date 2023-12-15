Hafta boyunca Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nın önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliklere Alanya Belediyesi tarafından çevreci bakış açısı ile planlanan atölye çalışmaları da eklendi. Kent genelinde yürütülen eko okul projesine dahil olan ve bu yıl yeşil bayrak başvurusu yapacak olan Çıplaklı İlkokulu öğrencileri ile “Atıksız Yaşam Eğitimi” ve “Atık Malzemeden Kumbara Yapma Atölyesi” gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİLER TUTUMLU OLMAK VE ATIKSIZ YAŞAM KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ

Düzenlenen eğitim programı ile tutumlu olmanın temelinin kaynak kullanımının etkin bir şekilde yapılması gerektiği, israfın önlenerek tasarruf olgusunun yaygınlaştırılmasının önemi ve günlük hayatta doğal kaynakların doğru yönetilmesi açısından atıksız bir yaşamın nasıl mümkün olacağı öğrencilere anlatıldı. Böylece gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için doğal kaynaklar korunmuş olup, kaynak israfının verdiği olumsuz çevresel etki azaltılması hedefi eğitim ve atölye kapsamında paylaşıldı Eğitim sonrası öğrencilerin evlerinde ayrı topladıkları ambalaj atıkları ile haftanın önemine dikkat çekmek amacıyla atık kumbaralar tasarlandı.

BAŞKAN YÜCEL: TUTUM VE TASARRUF BİLİNCİNİ ÇOCUKLARIMIZA AŞILIYORUZ

Sürdürülebilir çevre çalışmaları ile ilgili vizyon projelere hız veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Doğal kaynakların sürdürülebilir bir şeklide yönetilmesi ekonomik olarak da tasarruflu bir yaşam tarzına geçişin anahtarıdır. Bu nedenle kent ölçeğinde yürütülen çevre çalışmalarının bu noktayı dikkate alarak planlanması ve bu süreçte çocuklarımızın da yaşamlarının ilk dönemlerinde tutum ve tasarruf bilincine hâkim olmalarını önemsiyoruz. Atıksız yaşam kültürünün temel seviyede yaygınlaştırılması için eğitimlerimize ve uygulama atölye çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.” dedi.