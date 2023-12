Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, eğitim-öğretim hayatına Alanya’da devam eden Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Alanya Üniversitesi öğrenci topluluklarının temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Programa ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er, ALKÜ SKS Başkanı Hasan Uyaroğlu, Alanya Üniversitesi Halkla İlişkiler Müdürü Kerime Güler, Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Hizmetleri Birimi ve öğrenciler katıldı.

BAŞKAN YÜCEL: “KREŞTEN ÜNİVERSİTE MEZUNİYETİNE KADAR ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Alanya Belediyesi olarak eğitimin her kademesine önem veren bir vizyona sahip olduklarını, bu kapsamda da yurttan kreşe, okullardan, etüt merkezlerine kadar eğitime yönelik pek çok yatırımı hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Yücel, “Sizlerin de bildiği ve gördüğü gibi Alanya’mızın her noktasında Alanya Belediyesi’nin bir projesi yükseliyor. Eğitimin her kademesinde var oluyoruz. Kreşten üniversite mezuniyetine kadar siz değerli öğrencilerimizin yanında oluyoruz. Eğitim ve spor alanlarını artırmaya ve öğrencilerimize aktiviteler gerçekleştirebilecekleri alanlar açmaya özen gösteriyoruz. Projelerimizi her sene üzerine koyarak artırıyoruz.” dedi.

YÜCEL: “7’DEN 77’YE VATANDAŞLARIMIZ İÇİN GÜVEN VE KALİTE ORTAMI OLUŞTURDUK”

Alanya’nın gerek eğitim gerek pandemi gerek savaş gerekse turizm alanında sadece ulusal değil uluslararası ölçekte güvenli, kaliteli ve huzurlu liman olarak görüldüğünü ve tercih edildiğini belirten Başkan Yücel; “Alanya dünyanın en güzel, en huzurlu ve en mutlu kenti. Bunu sizlerin de sonuna kadar yaşayabilmesi en büyük arzumuz. Kentimiz dünyanın her yerinden göç alıyor. Kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına herkes burada huzur içerisinde bir yaşam sürüyor. 7’den 77’ye bütün vatandaşlarımız için bu güven ortamını ve kaliteyi oluşturabildiğimiz için çok mutluyuz.” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER SORDU BAŞKAN YÜCEL YANITLADI

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in konuşmasının ardından öğrenciler tek tek mikrofon alarak, yaşadıkları sorunlar ve temsilcisi oldukları gurupların soru ve taleplerini kendisine iletti. Başkan Yücel gelen bütün soruları tek tek yanıtlarken talepleri ise ivedilikle değerlendireceklerini söyledi.

Toplantının ardından bütün öğrenci toplulukları temsilcileri, kendilerini dinleyerek samimi cevapları ve her zaman yanında oldukları için Başkan Yücel ve ekibine teşekkürlerini iletti.