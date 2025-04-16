Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), öğrencilerin geleceklerine yönelik iş ve kariyer fırsatı sunan sektör temsilcileriyle buluşmaların yapıldığı zirve ve fuarlara devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen, bu yıl ALKÜ ALTSO MYO ve ALTSO Turizm MYO tarafından organize edilen “2. Sektör-Öğrenci Buluşması” yapıldı. Kestel Yerleşkesi alanında 15-16 Nisan tarihlerinde yapılan buluşmada 70’in üzerinde sektör temsilcisi stant açarken alanında uzman isimler tarafından da 34 farklı seminer ve konferansla öğrencilerin kariyerlerine yönelik önemli bilgiler aktarıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği “2. Sektör-Öğrenci Buluşması”na ALKÜ Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Oğuz Karahan, Alanya Belediye Başkan Vekili Faruk Konukçu, ALTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yakut Nazlı Benal, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Alanya MÜSİAD Şube Başkanı Celil Kara, Alanya İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, ALTSO MYO Müdürü Prof. Dr. Serdar Bulut, ALTSO Turizm MYO Müdürü Prof. Dr. Özgür Gölge, ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er, sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

PROF. DR. ATIF BAYRAMOĞLU: “ATILAN HER ADIM, BİR KARİYER FIRSATIDIR”

2. Sektör-Öğrenci Buluşması’nın herkes için faydalı olacağını vurgulayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, üniversite sektör iş birliğinin en somut örneğinin bu etkinlikler olduğunu dile getirdi. Teori ile pratiğin harmanlanarak gençlerin geleceğine büyük katkılar sunulduğunu söyleyen Prof. Dr. Bayramoğlu, “ALKÜ, genç ama iddialı bir üniversite. Azim ve kararlılıkla 10. yılına yaklaşan üniversitemiz, kısa sürede çok önemli mesafeler katetti. Bilimin ışığında yetişen öğrencilerimiz; bilgiyle, vizyonla, ahlakla ve sorumluluk duygusuyla donatılıyor. Bu iki gün boyunca öğrencilerimiz; sektörün duayenleriyle tanışacak, mezunlarımızın yolculuklarına tanıklık edecek, iş hayatının dinamiklerini bizzat yaşayarak tecrübe edecekler. Burada kurulan her bağ, atılan her adım, bir kariyer fırsatıdır. Sizlerden beklentimiz; çalışkan olmanız, dürüst olmanız, kendinize inanmanız ve daima ileriyi hedeflemenizdir. Bu organizasyonun hayata geçmesinde emeği geçen değerli yöneticilerimize, sektör temsilcilerine ve katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

KONUKÇU: “ZAMAN YÖNETİMİNİ DOĞRU YAPANLAR KENDİ HAYATLARINI YAŞAR”

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Konukçu, konuşmasında gençlere tavsiyelerde bulundu. Konukçu zaman yönetiminden bahsederek “Alanya Belediyesi olarak üniversiteli gençlerimizin geleceğine yönelik projelere destek vermekten gurur duyuyoruz ve belediye olarak bu konuda üzerimize düşenden daha fazlasını yapacağız. Burada gençlerimize ne istediklerini bilmelerini ve zaman yönetimini iyi planlamalarının gerektiğini hatırlatıyorum. Zaman yönetimini doğru yapanlar her zaman kendi hayatlarını yaşarlar. Buluşmanın gençlerimize hayırlı olmasın dilerim.” dedi.

BENAL: “İŞ DÜNYASI, GENÇLERİ BEKLİYOR”

ALTSO Başkan Yardımcısı Yakut Nazlı Benal, iş dünyasının gençlerden beklentilerini sıraladı. Gençlerin iş dünyasına ilgisinin önemli olduğunu söyleyen Benal, “İş hayatına atılırken sizlerin sektörle olan birlikteliği çok kıymetli olacaktır. Bu buluşmaların kıymetinin bilinmesi lazım. Becerilerin çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Bunun yanında yabancı dil çok önemli. İş dünyası olarak bizler de iş hayatında tutkulu cesaretli ve işine sıkı sarılan gençlerle beraber olmak istiyoruz. Bu değerlere dikkat ederek gençlerimize güzel gelecekler diliyorum.” dedi.

MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Celil Kara konuşmasında gençlerin her zaman yanında olacaklarını söyledi. İş dünyasında sürdürülebilir başarının vizyon sahibi gençlerle olacağını söyleyen Başkan Kara, “Bu buluşma gençlerimizin kendilerine yön çizebilmesi ve iş dünyasıyla temas kurması açısından son derece önemlidir. İyi bir eğitim, güçlü bir vizyon ve kararlı adımlar sadece geleceğe değil geleceği şekillendiren bireyler olmaya taşır.” dedi.

PROF. DR. BULUT VE PROF. DR. GÖLGE’DEN ÖĞRENCİLERE TAM DESTEK

ALTSO MYO Müdürü Prof. Dr. Serdar Bulut ve ALTSO Turizm MYO Müdürü Prof. Dr. Özgür Gölge, yaptıkları konuşmada öğrencileri sektör temsilcileriyle buluşturarak onların geleceklerine dokunduklarını belirttiler. Müdür Bulut konuşmasında, “Öğrencilerimiz için buradaki teorik dersler ne kadar önemliyse sektör temsilcileriyle buluşmaları da bizim için çok önemli. Buradaki 72 sektör temsilcileriyle öğrencilerimizin buluşmasını sağladık. Bu yıl buluşmada hem nicelik hem nitelik arttı. Öğrencilerimizin geleceğine katkı vermek için elimizden geleni her zaman yapacağız. Buluşmaya önem veren öğrencilerimize ve sektör temsilcilerimize teşekkür eder, buluşmanın ülkemize hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Prof. Dr. Özgür Gölge konuşmasında, “ALTSO Turizm MYO olarak turizm sektörüne ara eleman yetiştiren eğitim kadrosuyuz. Bizler aynı zamanda kültür elçileri yetiştiriyoruz. Buradaki buluşmanın, geleceğini planlayan tüm öğrencilerimize büyük faydası olacağına inanıyoruz. Bizlere kapılarını açan sektör temsilcilerine teşekkür ederim.” dedi.

HEYET, İŞ DÜNYASI VE ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Konuşmaların ardından ALTSO Başkan Yardımcısı Yakut Nazlı Benal, ALTİD Başkanı Burhan Sili, Alanya MÜSİAD Şube Başkanı Celil Kara ve Antalya Elektronik firması Genel Müdürü Cemil Yurtcu’ya teşekkür plaketi; görevde yükselme ile farklı fakültelere giden ve emekli olan hocalara da teşekkür belgesi takdim edildi. Etkinlikte ALKÜ Geleneksel ve Modern Dans Topluluğu tarafından gösteri yapıldı. Buluşma alanını ziyaret eden heyet, ALTSO MYO İç Mekân Tasarımı öğrencileri tarafından hazırlanan sergiyi gezdiler. Heyet, sektör temsilcilerinin stantlarını gezerek öğrenciler ve iş dünyası temsilcileriyle sohbet etti. 2. Sektör-Öğrenci Buluşması, çeşitli söyleşiler ve buluşmalarla devam etti. Buluşma sonrası birçok öğrenci iş dünyasına atılma fırsatı yakaladı.