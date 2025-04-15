Alanya Üniversitesi'nde önemli bir görev değişikliği yaşandı. Akademik alandaki yetkinliği ve sanat dünyasındaki çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Turan Sağer, üniversitenin yeni rektörü olarak göreve başladı. Sağer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sekiz ay önce TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı'na atanan Prof. Dr. Mesut Güner'den rektörlük görevini devraldı.

Prof. Dr. Turan Sağer, Alanya Üniversitesi'ne atanmadan önce Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı ve Protokol ile İletişimden Sorumlu Rektör Danışmanlığı görevlerini yürütüyordu. Zengin akademik ve idari tecrübesiyle dikkat çeken Sağer'in rektörlük koltuğuna oturması, üniversite camiasında yeni bir heyecan yarattı.

1972 Kahramanmaraş doğumlu olan Prof. Dr. Sağer, 1994 yılında İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Akademik kariyerine hızla devam eden Sağer, yüksek lisansını 1998'de Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını ise 2002'de aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı. İnönü Üniversitesi'nde çeşitli akademik kademelerde görev alan Sağer, 2010 yılında profesör unvanını aldı.

Prof. Dr. Sağer'in akademik başarıları sadece yurt içinde sınırlı kalmadı. 2011 yılında YÖK bursuyla Tennessee State University'de misafir akademisyen olarak araştırmalar yürüttü. TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı ve BAP destekli çok sayıda projede aktif rol alan Sağer, bilimsel çalışmalarıyla da adından söz ettirdi.

Akademik kimliğinin yanı sıra sanatçı kişiliğiyle de tanınan Prof. Dr. Turan Sağer, orkestra şefi, icracı ve aranjör olarak ulusal ve uluslararası platformlarda önemli performanslar sergiledi. Çok sayıda yayın ve bildirisi bulunan Sağer, akademik çalışmalarının yanı sıra sanat alanındaki üretkenliğiyle de takdir topladı. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin kurucu rektör yardımcılığı gibi önemli idari görevler de üstlenen Sağer, YÖK Kalite Kurulu dış değerlendiriciliği ve Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi Başkanlığı gibi görevleriyle de akademik dünyaya önemli katkılar sağladı.

Prof. Dr. Turan Sağer'in Alanya Üniversitesi'ndeki yeni göreviyle birlikte, üniversitenin akademik ve kültürel alanda önemli bir ilerleme kaydetmesi bekleniyor. Sağer'in liderliğinde Alanya Üniversitesi'nin yenilikçi projeler geliştirerek ve uluslararası iş birliklerini artırarak adını duyurması hedefleniyor.