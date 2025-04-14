Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu (ALTSO MYO) ve Alanya Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİKAD), öğrencilerin iş dünyasıyla buluşmasını sağlayacak önemli bir etkinliğe imza atıyor. 15-16 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan 2. Sektör-Öğrenci Buluşması Fuarı, öğrencilerin kariyer gelişimine önemli katkılar sunmayı hedefliyor.

Fuar kapsamında, öğrencilerin sektör temsilcileriyle doğrudan etkileşim kurması, staj ve iş imkanları hakkında bilgi edinmesi ve deneyim paylaşımında bulunması sağlanacak. ALTSO MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Üyesi Cemal Çimenoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşecek kariyer ve motivasyon söyleşisi, öğrencilere ilham verecek. Ayrıca, AGİKAD üyeleri, 15 Nisan 2025 Salı günü mezun olacak öğrencilerle bir araya gelerek kariyer yolculuklarındaki deneyimlerini aktaracak ve onlara imkanlar sunacak.

ALTSO MYO ve AGİKAD iş birliği, öğrencilerin sektörle buluşması, deneyim kazanması ve kariyerlerini şekillendirmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Bu anlamlı buluşmaya tüm öğrenci ve sektör temsilcileri davet edildi.