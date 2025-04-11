Araştırma Üniversitesi olma hedefi doğrultusunda çalışmalarına kararlılıkla devam eden Akdeniz Üniversitesi, bilimsel araştırmaları daha verimli ve etkili hale getirmek için Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) destek mekanizmasını güçlendirdi. BAP Koordinasyon Birimi tarafından 2025 yılı itibarıyla hayata geçirilen yeni düzenlemeyle tüm akademik kademelerde Ar-Ge faaliyetlerini daha da güçlendirecek kapsamlı destek programları uygulamaya alındı. Ayrıca mevcut destek programlarının bütçesi yükseltilirken 'Akdeniz’de Ar-Ge Lisansta Başlar' anlayışıyla lisans öğrencilerinin araştırmalara aktif katılımını artırmak için de yeni destekler hayata geçirildi.

PROJE DESTEK TUTARLARI YÜZDE YÜZE YAKIN ORANLARDA ARTIRILDI

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin yaptığı yenilikler arasında öncelikli olarak uygulamadaki Sürekli Başvuruya Açık Olan Projeler, Çağrılı Projeler ve Özel Projeler olarak sınıflandırılan projelerin üst destek tutarları artırıldı. Bu kapsamda Yüksek Lisans Tez Projesi desteği 50 bin liradan 100 bin liraya, Doktora, Tıpta Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Sanatta Yeterlik Tez Projeleri desteği 100 bin liradan 200 bin liraya, Normal Araştırma Projesi (NAP) desteği 175 bin liradan 300 bin liraya yükseltildi.

8 YENİ PROJE TÜRÜ İLE AR-GE YELPAZESİ GENİŞLETİLDİ

Yapılan yeni düzenleme ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin kapsamı 8 yeni proje türüyle genişletildi. Bu kapsamda genç araştırmacılara başlangıç desteği, disiplinler arası araştırmalar, hızlı destek projeleri, uluslararası katılımlı projeler, üniversite-kamu-özel sektör-sanayi iş birliği projeleri, sağlıkta dijital teknolojiler projeleri ile iki alanda lisans öğrencisi projelerine destek verilerek araştırma ekosisteminin daha kapsayıcı ve yenilikçi bir yapıya kavuşması hedeflendi. İlk defa desteklemeye alınan projeler arasında yer alan Araştırma Başlangıç Destek Projesi (ABDEP) desteği 225 bin lira, Hızlı Destek Projesi-A/B (HIZDEP-A/B) desteği 150 bin lira, Sağlıkta Dijital Teknolojiler desteği 400 bin TL, Kamu, Sanayi, Özel Sektör İş Birliği Projesi desteği 800 bin TL, Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi (LÖKAP) desteği 100 bin TL ve Lisans Öğrenci Araştırma Projesi (LÖAP) desteği ise 25 bin lira olarak belirlendi. Uluslararası Katılımlı Araştırma Projelerinin desteği de (UKAP) komisyon kararı ile belirlenecek.

GENÇ ARAŞTIRMACILARA ÖZEL PROJE DESTEĞİ

Yeni eklenen projeler arasında Araştırma Başlangıç Destek Projesi (ABDEP) ile Akdeniz Üniversitesi’nde doktor öğretim üyeliğine yeni atanmış veya doktora, tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların birinci yılında başvurabilecekleri bir destek alanı sağlandı.

HIZLI DESTEK PROJELERİ HAYATA GEÇİRİLİYOR

Akdeniz Üniversitesi mensubu öğretim üyeleri ve araştırmacılarının, acil, kısa süreli ve düşük bütçeli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla 'Hızlı Destek Projesi-A' ve 'Hızlı Destek Projesi-B' başlıkları adı altında iki yeni destek türü oluşturuldu. Bu çağrı kapsamında, acil ihtiyaçlara yönelik çalışmalar ile kısa süreli ve/veya yüksek akademik performans gösteren araştırmalara özel destek sağlanarak, araştırmacıların hızlı çözümler geliştirmesi ve bilimsel üretkenliğinin artırılması hedefleniyor.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ ARTIRILIYOR

Disiplinler arası çalışmalara özel önem veren Akdeniz Üniversitesi bu amaçla uygulamaya koyduğu Disiplinler arası Araştırma Projesi (DAP) kapsamında Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri veya araştırmacılarının; en az üç bölüm veya anabilim dalının birlikte hazırlayacağı ve yürüteceği disiplinler arası projelerle katma değeri yüksek ürün, fikir, tasarım, faydalı model vb. çıktı elde etmek amaçlanıyor.

SAĞLIKTA DİJİTAL TEKNOLOJİLERDE ÖNCELİK ALAN PROJELERİ DESTEKLENECEK

Hayata geçirilen bir yeni proje başlığı da Sağlıkta Dijital Teknolojilere Öncelikli Alan Desteği. Akdeniz Üniversitesi, Sağlıkta Dijital Teknolojiler başlığı ile YÖK’ün 2023 yılında açıkladığı öncelikli alanlarda uzmanlaşan 25 üniversite arasına seçilmişti. Bu kapsamda BAP Koordinasyon Birimi YÖK Öncelikli Alan Projeleri: Sağlıkta Dijital Teknolojiler başlıklı proje alt yapısıyla sağlıkta dijital teknolojiler; taşınabilir, giyilebilir teknolojiler, makineler arası iletişim, artırılmış gerçeklik uygulamaları, bulut bilişim, nesnelerin interneti, veri araştırmaları ve yapay zekâ, uzaktan kontrol edilebilirlik, otonom tıbbi cihaz teknolojileri, kişisel sağlık teknolojileri ve klinik karar destek sistemleri gibi çeşitli alanları kapsayan ve bu teknolojilerden faydalanılması ya da kullanılması süreçlerin dijitalleşmesini sağlayan proje türüne başvurular kabul edecek.

ULUSLARARASI KATILIMLI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLENİYOR

Uluslararası Katılımlı Araştırma Projesi (UKAP) çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi mensubu öğretim üyesi veya araştırmacıların uluslararası düzeyde tanınmış olan dünyanın önde gelen üniversitelerinde veya araştırma merkezlerinde ilgili kuruluşlardan araştırmacılarla iş birliği içerisinde yürütecekleri, uygulamaya yönelik projeler gerçekleştirebilecekler. Bu kapsamda, bulunulan yıl veya önceki yılda ARWU (Academic Ranking of World Universities), QS World University Rankings veya Times (Times Higher Education World University Rankings) sıralama sistemlerine göre genel dünya sıralamasında veya araştırma alanlarına göre yapılan sıralamalarda ilk 1000’de yer alan üniversitelerde yürütülecek araştırma projeleri desteklenecek.

LİSANS ÖĞRENCİLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA DESTEĞİ

Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim gören lisans öğrencileri için de özel proje destekleri düzenlendi. Bu kapsamda Lisans Öğrenci Araştırma Projesi (LÖAP) ve Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi (LÖKAP) desteği ile öğrenciler AR-GE faaliyetlerine aktif katılım gerçekleştirebilecekler. Bu araştırma projeleri Akdeniz Üniversitesi’nde lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve takım çalışmaları ile araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla oluşturuldu.

ÜNİVERSİTE-KAMU- SANAYİ- ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİĞİ PROJESİ

Üniversite sanayi iş birliğini daha da geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Üniversite-Kamu-Özel Sektör-Sanayi İş Birliği Projesi (ÜKSÖS) kapsamında ise Akdeniz Üniversitesi mensubu öğretim üyesi veya araştırmacıların bir sanayi kuruluşu ile müşterek yürüttükleri projeler desteklenecek.

Yapılan tüm desteklerle Akdeniz Üniversitesi araştırma ekosisteminin daha da güçlendirilmesi hedeflenirken, öğretim üyelerine yenilikçi projeler geliştirme, disiplinler arası iş birliklerini artırma ve ulusal ve uluslararası düzeyde daha görünür bilimsel çıktılar üretme fırsatı sunulmaktadır.