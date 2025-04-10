Türkiye’nin Bayrak Taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY), Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Gazipaşa Yerleşkesinde havacılık üzerine eğitim alan öğrencilerin taleplerini geri çevirmedi. Önceki aylarda ALKÜ’lü öğrencilerin daveti ile Gazipaşa ve Kestel Yerleşkelerinde “Türk Hava Yolları Kariyer Söyleşisi” etkinliğine katılan THY yetkilileri, öğrencilerin talep ettiği uçak içerisinde kullanılan çeşitli malzemeleri ve ekipmanları Gazipaşa Yerleşkesine teslim etti. THY iştiraki Turkish Technic tarafından temin edilen koltuklar, kabin içi donanımlar, servis ekipmanları ve çeşitli uçak içi teknik parçalar; öğrencilere daha nitelikli ve uygulamalı bir eğitim sunmak amacıyla üniversiteye bağışlandı. Bağışlanan malzemeler, özellikle sivil havacılık alanında eğitim gören öğrencilerin mesleki deneyimlerini artırmak için laboratuvar ve uygulama alanlarında kullanılacak.



REKTÖR TÜRKDOĞAN BİZZAT TEŞEKKÜR ETTİ

Kısa sürede yapılan önemli desteğin ardından ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Mikail Akbulut’u ziyaret etti. Yapılan ziyarette Genel Müdür Akbulut’a Rektör Türkdoğan, Turkish Technic tarafından yapılan bu değerli katkıdan duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Rektör Türkdoğan, “Bu iş birliğinin öğrencilerin sektörle daha güçlü bağ kurmasına ve teorik bilgilerini pratikle pekiştirmelerine önemli katkılar sağlayacağı için çok mutluyum. Bu anlamlı bağış sayesinde ALKÜ öğrencileri, gerçek uçak ortamını simüle eden koşullarda eğitim alma imkânına kavuşarak sektöre daha donanımlı bir şekilde hazırlanacak.” dedi. THY yetkilileri ise havacılık sektöründe nitelikli insan kaynağının önemine değinerek eğitime yönelik desteklerinin süreceğini ifade etti.