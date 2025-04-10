Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ); bilimsel araştırmaların, yenilikçi fikirlerin ve topluma katkı sağlayacak projelerin desteklenmesini amaçlayan önemli bir adım attı. Üniversite bünyesinde kurulan Proje Yönetim ve Destek Ofisi (PYDO); üniversitenin proje kapasitesini artırmayı, akademik personel ile proje geliştirme süreçlerinde daha etkin rol almasını ve ulusal ile uluslararası fon kaynaklarına erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. Yeni kurulan ofis, sadece proje başvuru sayılarının artırılmasını değil, aynı zamanda proje hazırlanması ve proje yönetimiyle ilgili TÜBİTAK, Avrupa Birliği, vb. ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile yapılacak iş birliği doğrultusunda konferans, kongre gibi bilimsel toplantılar da düzenleyebilecek. Proje Yönetim ve Destek Ofisi, akademisyenlere proje fikirlerinin olgunlaştırılması, uygun destek programlarının belirlenmesi, başvuru süreçlerinin yönetilmesi ve projelerin yürütülmesi konularında rehberlik edecek. Ayrıca öğrencilere de araştırma ve girişimcilik alanlarında farkındalık kazandıracak faaliyetler planlanıyor.

REKTÖR TÜRKDOĞAN, PROJE DESTEK OFİSİNİ MAKAMINDA KABUL ETTİ

PYDO’nun işleyişinden sorumlu ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, PYDO Koordinatörü Doç. Dr. Şenay Karakuş Uysal ve PYDO ekibini; ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan makamına kabul etti. Ofisin kurulmasından sonra proje sayılarında ve yönetiminde ciddi bir artışın olduğunu ifade eden Rektör Türkdoğan, projelerin ALKÜ’nün gerek akademik başarısına gerekse uluslararası tanınırlığına önemli katkı sağlayacağını dile getirerek ofise başarılarından dolayı tebrikte bulundu. Rektör Türkdoğan, “Üniversite bünyesinde, bölgemizde ve Alanya’da proje üretme kültürünün yaygınlaştırılması, disiplinler arası iş birliklerinin teşvik edilmesi ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması PYDO’nun öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda ALKÜ olarak hem akademiye hem de bölgeye katma değer sağlayacak projelerin ortaya çıkmasını destekleyerek araştırma üniversitesi olma vizyonumuzu bir adım daha ileri taşımayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.



PERSONELE VE ÖĞRENCİLERE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Projeler konusunda değer yaratmak ve üniversitenin proje başvuru sayılarında niteliksel ve niceliksel olarak artış sağlamak amacıyla kurulan Proje Yönetim ve Destek Ofisi, Rektör Türkdoğan’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından kapsamlı bir çalışma daha başlattı. Ofis daha çok nitelikli projeyi Alanya’ya kazandırabilmek adına “Alanya’dan Avrupa’ya Erasmus” isimli organizasyonla AB kaynaklı projeler ile ilgili öğrenci ve personele yönelik geniş çaplı bir bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Programın açılışında konuşan ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, fon kaynaklı projeleri Alanya’ya getirme noktasında önemli bir aşama katettiklerini belirterek “Bir sonraki çağrılara daha çok başvuru yapacağız. Bu çağrılara hem üniversite personelimiz hem de bölgemizdeki vatandaşlarımız PYDO ekibimizden destek alarak projelere başvuru yapabilir. Bu önemli konuda bize mesafe kazandıran ve destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a teşekkür ederim.” dedi.