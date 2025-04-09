Alanya Kaymakamlığı öncülüğünde, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Alanya Üniversitesi, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumların iş birliğiyle düzenlenen 7. Alanya Üniversite Tanıtım Günleri, Alanya Kültür Merkezi'nde coşkulu bir törenle kapılarını açtı.

Açılış törenine Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Vekili Faruk Konukçu, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, üniversite temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

20'den fazla üniversitenin stant açarak lise öğrencilerine kendi bünyelerini, bölümlerini ve kampüs hayatını tanıttığı etkinlik, Kaymakam Ürkmezer ve protokol üyelerinin kurdele kesimiyle başladı. Açılış konuşmalarında İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, etkinliğin önemine vurgu yaparak öğrencilere başarılar diledi.

Kaymakam Ürkmezer, stantları ziyaret ederek üniversite temsilcilerinden bilgi aldı ve öğrencilerle sohbet etti. Üniversite sürecinde tüm öğrencilere başarılar dileyen Ürkmezer, "Sevgili gençlerimizin geleceklerini şekillendirecekleri üniversite hayatına atacakları bu önemli adımda onlara rehberlik etmek amacıyla düzenlediğimiz bu tanıtım günleri büyük bir anlam taşıyor. Amacımız öğrencilerimize eğitim hayatlarında destek olmak." dedi.

Etkinlik kapsamında, alanında uzman isimler tarafından seminerler düzenlenerek öğrencilere değerli tecrübeler aktarılacak. Eğitimci Yazar Süleyman Beledioğlu, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü Eğitmeni Öğretmen Pilot Ahmet Küçük ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürcan Özhan, bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşacaklar.