Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı Kurban Bayramı tatili nedeniyle yaz tatilini erkene almayı planladığı iddiaları gündeme geldi. Kulislerde konuşulanlara göre, normalde 20 Haziran'da sona erecek olan eğitim ve öğretim yılının, Kurban Bayramı öncesinde, yani 2-6 Haziran haftasında tamamlanması düşünülüyor.

Bu iddiaların temelinde, Kurban Bayramı'nın 6 Haziran'da başlayacak olması ve okulların normalde 20 Haziran'da kapanacak olmasının, ailelerin bayram ziyaretleri ve tatil planları açısından sorun yaratabileceği endişesi yatıyor. Özellikle köylere yapılacak ziyaretler ve ardından kısa bir süre için okula dönüş, aileler için hem zaman hem de maddi açıdan zorlayıcı olabilir.

MEB'in bu olası mağduriyeti önlemek amacıyla yaz tatilini erkene almayı düşündüğü belirtiliyor. Kulislerde konuşulanlara göre, MEB Bakanı Yusuf Tekin, bu düzenleme için takvim oluşturulması ve müfredatın hızlandırılması talimatı verdiği iddia ediliyor. Sıkışık takvim nedeniyle, normalde eğitim yılının son haftasında uygulanan "sosyal etkinlik haftası"nın bu yıl iptal edileceği konuşuluyor.

MEB kaynakları, yaz tatilinin erkene alınması için herhangi bir çalışma olmadığını, okulların planlandığı gibi 20 Haziran'da tatil olacağını belirtmiştir.

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