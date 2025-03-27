Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ramazan bereketini akademik, idare personelleri ve öğrencileriyle birlikte yaşamaya devam ediyor. Ramazan iftar programları kapsamında idari ve akademik personelle bir araya gelen ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, bu kez de öğrenci topluluk başkanlarıyla buluştu. Oba Mahallesi’nde bir restoranda yapılan iftar programına Rektör Türkdoğan’la birlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Genel Sekreter Hüseyin Er, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hasan Uyaroğlu ve yaklaşık 100 öğrenci topluluk başkanı katıldı.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “SİZLERİN YANINDA OLMAYI HER ZAMAN SÜRDÜRECEĞİZ”

İftar öncesi öğrencilerle buluşan Rektör Türkdoğan, öğrenci başkanlarının taleplerini dinledi. Rektör Türkdoğan konuşmasında öğrenci topluluk başkanlarına gösterdikleri azimli çalışmalar için teşekkür etti. Öğrenci topluluklarının çalışmalarını önemsediklerini söyleyen Rektör Türkdoğan, “Üniversitemizin güçlenmesinde en etkili çalışmaları yürüten öğrenci topluluklarımıza desteklerimiz her zaman devam edecek. 2015 yılında kurulan üniversitemizin 10. yılını kutlamaya hazırlandığımız bugünlerde sizlerin desteklerine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Sizler çalışmalarınızı ve projelerinizi geliştirmeye devam edin, bizler yanınızdayız.” dedi. Ramazan ayının bereketinin vurgulandığı, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinlikte topluluk faaliyetlerinin öğrenciye, üniversiteye ve şehre kazandırdıkları, farklı toplulukların ortak paydada buluşarak birlikte faaliyetlerde bulunması, sosyal sorumluluk projeleri üretilmesi ile üniversite iş birliği gibi konulara değinildi. Birçok öğrenci başkanı Rektör Türkdoğan’a verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini ileterek ALKÜ’nün 10. yılı etkinliklerinde var güçleriyle çalışacaklarını ifade ettiler. Yapılan görüşmelerde öğrenci topluluk başkanları projelerine devam edeceklerini belirtti. İftar yemeğinin ardından Rektör Türkdoğan ve öğrenciler bire bir sohbet etme imkânı buldular. Program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.