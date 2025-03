Küresel ısınma, etkisini her yıl giderek arttırıyor. Küresel ısınmanın etkisiyle de dünyada yaşanması muhtemel en büyük sorunların başında kuraklık ve su kıtlığı geliyor. Suyun giderek azalmasının tarımı ve insan yaşamını olumsuz etkileyeceği araştırmacılar tarafından ön görülüyor. Bilim insanları, kuraklık tehlikesi karşısında Akdeniz Bölgesi’nde önemli bir çalışmayı Türkiye iş birliği ile yürütmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fırat Arslan tarafından yürütülen ve toplam 2,7 milyon avro bütçeli Sustainable Water Management for Smart Agriculture in the Mediterranean Regions (Akdeniz Bölgelerinde Akıllı Tarım için Sürdürülebilir Su Yönetimi) (SWAMED) adlı proje, Avrupa Birliği tarafından kabul edildi. Akdeniz Bölgesi’ndeki su kıtlığı ile mücadele etmeyi ve bölgedeki çiftçiler için sürdürülebilir su yönetimi çözümleri geliştirmeyi amaçlayan proje; Tunus, Türkiye, Mısır ve Yunanistan’daki pilot bölgelerde 3 yıl boyunca sürecek. Proje, ALKÜ tarihinde ilk merkezi proje olurken aynı zamanda Interreg Next Med (Akdeniz havzası sınır ötesi iş birliği) projesi ilk çağrısında kabul edilme başarısını da sağladı.



REKTÖR TÜRKDOĞAN: “BÖLGEMİZ İÇİN UMUT OLACAK”

Projenin AB tarafından kabul edilmesinin ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Cengiz ve Doç. Dr. Fırat Arslan; ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ı ziyaret ettiler. Projenin detaylarının anlatıldığı ziyarette Rektör Türkdoğan, projenin üniversiteye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Projenin bölge için ilk olmasının da gurur verici olduğunu söyleyen Rektör Türkdoğan, “ALKÜ olarak tarımsal alanlarda güzel projelere imza atarak bölgenin tarımsal gelişimine büyük katkılar sunmaya devam edeceğiz. Akdeniz Bölgesi’nde Akıllı Tarım için Sürdürülebilir Su Yönetimi projesi çiftçilerimize kolaylık sağlarken su yönetimi konusunda da kurumlarımıza yardımcı olacak. Projenin hayata geçmesinin ardından çıkan sonuçlar, bölgemiz için umut olacaktır. Kuraklık ile mücadelede önemli bir adımın atıldığı projemizde emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyorum. Küresel ısınma sonucu kuraklığın iyice arttığı bu günlerde bu projenin tüm bilim camiasına ve çiftçilerimize hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

DOÇ. DR. ARSLAN: “SÜRDÜRÜLEBİLİR SU KAYNAKLARI İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE”

Proje üzerinde uzun zamandır yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Doç. Dr. Fırat Arslan, “Sürdürülebilir su kaynakları için oldukça önemli olan bu projeyle su kullanımında %20-30 oranında bir iyileşme sağlamayı hedefliyoruz. Böylece Akdeniz Bölgesi'ndeki su kaynaklarını daha verimli kullanarak tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini artırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri değerlendirmek adına su, enerji, gıda ve çevre çerçevesini benimseyerek bölgedeki su yönetimi politikalarına katkı sağlamayı da planlıyoruz. Teknolojinin ve verilerin gücünden yararlanarak su yönetimini daha etkin bir şekilde gerçekleştireceğimiz projeyle birlikte bu bölgelerde, yerel koşullara uyarlanabilir bir su izleme ve yönetim sistemi kurulacak. Su kalitesi, toprak nemi, sıcaklık, hava durumu ve mahsul durumu gibi parametreleri izleyen sensörler, dronlar ve yapay zekâ kullanılarak çiftçilere daha verimli su yönetimi sağlanacak. Projemiz üç yıl sürecek ve bu süre zarfında Akdeniz Bölgesi’nde tarımsal su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için önemli çalışmalar yapacağız. Proje başvuru ve kabul sürecinde destek olan başta Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan olmak üzere Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Kılıç’a, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Cengiz’e, Biyosistem Mühendisliği Bölümüne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.