Türkiye’nin turizm cenneti şehirlerinden olan Alanya’da turizm haftası çeşitli etkinlikle kutlanırken Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) de birçok etkinlik ve konferans düzenlendi. Özellikle Turizm Fakültesi öncülüğünde yapılan etkinliklere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Oğuz Karahan, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz, Genel Sekreter Hüseyin Er, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

VALİ YARDIMCISI SEYİTOĞLU, TURİZM STRATEJİLERİNİ ANLATTI

ALKÜ Turizm Fakültesi tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında ilk program, Antalya Vali Yardımcısı Dr. Suat Seyitoğlu’nun konuşmacı olduğu "Makro ve Mikro Perspektiften Antalya Turizm Stratejileri" başlıklı söyleşi oldu. Vali Yardımcısı Dr. Seyitoğlu, panelde bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Panel Vali Yardımcısı Dr. Seyitoğlu’nun öğrencilerin sorularını yanıtlamasının ardından katkılarından dolayı kendisine teşekkür plaketi takdim edilmesiyle sona erdi. Panele Antalya Vali Yardımcısı Dr. Suat Seyitoğlu, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz, Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

URFALI ÜNLÜ ŞEFTEN ÇİĞ KÖFTE TARİFİ

Şanlıurfa’nın ünlü çiğ köfte şefi Mehmet Ferhat Yıldırım tarafından Çiğ Köfte Workshop’u düzenlendi. Aslına uygun çiğ köfteyi yoğurarak anlatan Şef Yıldırım, çiğ köfte yoğurumundaki püf noktaları da paylaştı. Yoğun ilginin olduğu etkinliğe Dekan Prof. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



ALKÜ’DE GAZİPAŞA TURİZMİ KONUŞULDU

Gazipaşa MRB Meslek Yüksekokulunda “Torosların Eteklerinden Akdeniz’e: Gazipaşa’da Turizm” adıyla düzenlenen panelde Gazipaşa turizminin geleceği konuşuldu. Etkinliğe Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özkurt, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Karahan, Gazipaşa Gold Marina Müdürü Oğuzhan Demirtaş, Gazipaşa Grand Akça Otel İşletmecisi Ersin Erdoğan ve Gazipaşa Alanya Havalimanı Direktörü Ali Özgür Pehlivan katıldı. Gazipaşa MRB MYO Müdürü Doç. Dr. Mehmet Kahyaoğlu moderatörlüğünde düzenlenen programda Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ın video mesajı gösterildi. Gazipaşa turizminin hak ettiği yere gelmesi için üniversite olarak çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Rektör Türkdoğan, Gazipaşa’ya bir konukevi kazandıracaklarının da müjdesini verdi. Crystal Admiral Hotel İşletme Müdür Yardımcısı Gökhan Kırbaş, Operasyon Müdürü Nebi Kıncal ve Gıda Hijyen sorumlusu Büşra Demirci de öğrencilere bilgiler aktardılar. Porte Amore, Grand Akça ve Mackbear Coffee ikramlarıyla panelde yer aldı.

TURİZMDE YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ VERİ ANALİZİ ANLATILDI

Turizm Haftası etkinlikleri, İstar Araştırma ve Eğitim Danışmanlık firması kurucu ortağı MAXQDA Eğitmeni Fırat Yılmaz’ın konferansıyla devam etti. MAXQDA ile Yapay Zekâ Destekli Nitel Veri Analiz Eğitimi isimli konferansta, turizmde kullanılacak veri analizlerinin önemi anlatıldı.

DEKAN PROF. DR. ÇETİNSÖZ: “ALKÜ TURİZME HER ZAMAN DESTEK OLACAK”

ALKÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz, Turizm Haftası’nın Alanya için çok önemli bir hafta olduğunun altını çizdi. Dekan Çetinsöz, ALKÜ olarak turizme her zaman destek olduklarını söyleyerek “Üniversite olarak turizme bilimsel katkıların yanında proje bazlı katkılar da sunuyoruz. Bunun yanında Fakültemiz ve ALTSO Turizm MYO ile bölgemize eleman yetişmesi konusunda lokomotif bir görev üstleniyoruz. Turizme yaptığımız bu katkılar her yıl artarak devam edecek. Sadece turizm haftasında değil; yıl boyu okulumuzda yapılan etkinlik, konferans ve seminerlerle turizmin nabzını tutmayı, bilimsel olarak turizme destek sunmayı sürdürüyoruz. Yapılan programlarda başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan olmak üzere destek veren sektör temsilcilerine teşekkür ederim.” dedi.