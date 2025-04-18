Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 31 Mart 2015 tarihinde kabul edilen ve 23 Nisan 2015 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak Antalya’nın Alanya ilçesinde kurulan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), 10. yılını sayısız başarıyla kutluyor. Kurulduğu 2015 yılından bu yana 10 fakülte, 5 MYO, 1 enstitü ve 1 yüksekokul ile 16 bine yakın öğrencisiyle öğrenim hayatını tüm hızıyla sürdüren ALKÜ; bölgenin ve ülkenin en dikkat çeken üniversiteleri arasında olmayı başardı.

ALKÜ 10. YILINI ETKİNLİKLERLE KUTLAYACAK

10. yılına giren ALKÜ, büyük bir gurur ile yeni dönemini kutlayacak. 21 Nisan Pazartesi günü etkinliklerin başlayacağı 10.Yıl Kutlama Programı Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunumu ve sonrasında Kortej Yürüyüşü ile başlayacak. Kortej Yürüyüşünün İskele Şelale önünde bitmesinin ardından aynı yerde Kuble Konseri ile etkinlik devam edecek. 12 gün boyunca birbirinden farklı etkinliklerle sürecek olan 10. Yıl Etkinlikleri’nde konserler, sahne gösterileri, color fest, dj performansları, gastro şovlar, influencer buluşmaları, rekreasyon etkinlikleri, kültürel etkinlikler, tarihî ve doğal alan gezileri, satranç turnuvası, sergiler, konferanslar, seminerler gibi 54 farklı etkinlik gerçekleşecek.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “TÜM HEMŞEHRİLERİMİZLE BİRLİKTE 10. YILIMIZI KUTLAYALIM”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ’nün gelecekte daha güçlü ve büyük bir üniversite olmasına hep birlikte katkı sunmak adına etkinliklere tüm Alanyalıları davet etti. ALKÜ’nün 10. yılını büyük bir heyecanla kutlayacaklarını söyleyen Rektör Türkdoğan, “ALKÜ olarak bilimde öncü, eğitimde nitelikli, toplumla iç içe ve küresel vizyonla yoğrulmuş bir üniversite olma idealinden bir an olsun sapmadan azimle, gayretle ve samimiyetle yol aldık. Çünkü biz biliyoruz ki bilgi, bu milletin yolunu aydınlatan en güçlü ışıktır. ALKÜ; bu ülkenin evlatlarını bilgiyle donatıp vatanını, milletini, bayrağını seven, adalet duygusuyla hareket eden bireyler olarak yetiştirmeyi kendine şiar edinmiştir. Bu dava, sadece bilimsel bir mücadele değil; aynı zamanda bir medeniyet nöbetidir ve 10 yıldır devam etmektedir. 10. yılımız, geçmişin muhasebesi ve geleceğin inşası için bir milat olacaktır. Bu anlamlı yılda; eğitim kalitesi, akademik çalışmalar ve sportif alanda elde ettiğimiz başarıları taçlandırmak üzere 21 Nisan – 02 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlediğimiz “10. Yıl Etkinlikleri”ne tüm Alanyalı hemşehrilerimizi bekler, nice yıl dönümlerine birlikte erişmeyi dilerim.” dedi.