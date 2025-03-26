2024 yılında Türkiye’ye gelen Alman turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlar açıklandı. Turizm Databank’ın verilerine göre, en popüler şehirler sırasıyla Antalya, Muğla, İstanbul ve yine Muğla oldu.

Antalya, konaklama tesislerine girişte yüzde 81 ile en yüksek ağırlığı alırken, geceleme istatistiklerinde de bu oran yüzde 85'e yükseldi. Bu durum, Antalya’nın Alman turistler için vazgeçilmez bir tatil noktası olduğunu gösteriyor.

Yapılan araştırmaya göre, Almanya’dan gelen turistlerin yüzde 95’i Türkiye’deki beş turistik destinasyonu tercih ederken, yalnızca yüzde 2’sinin 75 farklı şehir arasında seçimini yaptığı belirtildi. Bu sonuçlar, Türkiye’nin turizm açısından Almanya pazarında önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.