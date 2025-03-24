Leading Courses, Avrupa'nın en iyi golf otellerini belirleyerek golf tutkunlarına en kaliteli seçenekleri sundu. Listeye göre, Antalya’dan Gloria Golf Club ve The Montgomerie Maxx Royal otelleri, dikkat çekici puanlarıyla öne çıkmayı başardı.

Gloria Golf Club, 9.23/10 puanla 7. sırada yer alırken, The Montgomerie Maxx Royal 9.14/10 puanla 9. sırada bulunuyor. Toplamda 100 oteli kapsayan bu liste, golf oyuncularının ve uzmanların yorumları doğrultusunda oluşturulmuş olup, golf meraklıları için zengin fırsatlar sunmaktadır.

Bu iki otel, sunduğu hediyelik hizmetler ve kaliteli golf sahaları ile Türkiye’nin uluslararası golf turizmindeki yerini sağlamlaştırıyor. Golf seyahati planlayanlar için mükemmel seçenekler sunan bu oteller, unutulmaz deneyimlere ev sahipliği yapmaya hazır.



İşte Avrupa’nın en iyi golf merkezleri:

1.Costa Navarino (9.51/10) – Yunanistan

2.Finca Cortesin (9.49/10) – İspanya

3.Trump Turnberry Resort (9.48/10) – İskoçya

4.The Gleneagles Hotel (9.37/10) - İskoçya

5.Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort (9.28/10) – Fransa

6.Trump International Golf Links Doonbeg (9.24/10) – İrlanda

7.Gloria Golf Club (9.23/10) – Türkiye/Antalya

8.Praia d'El Rey Golf & Beach Resort / West Cliffs (9.18/10) - Portekiz

9.The Montgomerie Maxx Royal (9.14/10) – Türkiye/Antalya

10 Ombria Algarve (9.14/10) – Portekiz