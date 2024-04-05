CHP’den Alanya Belediye Başkanı seçilen Osman Tarık Özçelik bugün gerçekleştirilecek olan devir teslim töreni ile göreve başladı. Görev devir teslimi öncesi Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya milletvekilleri Sururi Çorabatır, Cavit Arı, Aliye Coşar, CHP Parti Meclisi Üyesi Şengül Yeşildal, CHP Alanya Belediye Meclis üyeleri, partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Çelenk sunumu ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi. Ardından Özçelik ve beraberindekiler vatandaşların alkışları eşliğinde Alanya Belediye binası önüne geçti. Alanya Belediye binası önünde yapılan devir teslimde önceki Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Başkan Özçelik birbirlerine çiçek takdim etti. Başkan Özçelik ayrıca Yücel’e plaket takdim ederken, Yücel de Özçelik’e Türk bayrağı tablosu hediye etti.

“ALANYA HALKINA HAKKIMI HELAL EDİYORUM”

Ardından konuşan Yücel, “Öncelikle bu mübarek günde, Kadir Gecesi’ni kutluyoruz. Demokrasinin gereği seçimle geliyor, seçimle gidiyoruz. Benim hayatta en büyük onur duyduğum bu kadim şehre, Alanya’mıza hizmet etme şansını buldum. Allah’a binlerce kere şükür ki başımız dik, alnımız açık olarak görevimizi tamamladık. Buradan herkese, tüm Alanya halkına hakkımı helal ediyorum. Bundan sonra seçilen Özçelik’e başarılar diliyorum. Allah yolunuz açık etsin” dedi.

“YÜCEL’E HİZMETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Özçelik de, “Ben de kutlu bir günde başladım ve görevimizi sayın başkandan 10 yıllık hizmeti sonrasında devralıyorum. Şu ana kadarki hizmetleri için kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah sağlık, sıhhat verirse bir süre de ben hizmet etmek için buradayım. Ben de aynı başkanımız gibi görevimi alnımız ak şekilde görevimi devralıyorum.”

“1-2 GÜN İÇİNDE ASACAĞIM”

Başkan Özçelik ardından belediye hizmet binasına girerek makamına geçti. Özçelik burada basının sorularını cevapladı. Alanya Belediyesi’nin belediye borcunu asacağı ile ilgili soruyu cevaplayan Özçelik, “Benim istediğim detay ve netliklerde hazırlığı bitmek üzere. Sanıyorum 1-2 gün içinde asacağım. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.