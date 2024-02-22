Alanya'nın sevilen genç iş insanlarından Mehmet Ünal Coşkun, Alanya Belediyesi Bağımsız Belediye Meclis Adayı oldu. Coşkun, "Değerli dostlarım. Halkın sesi olmak, parti gözetmeksizin her kesimin ihtiyaçlarına cevap vermek, yapılan haksızlıklara umut olmak için gençliğimden aldığım güçle Alanya halkını meclis üyeliğinde temsil emek amacıyla, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde bağımsız meclis üyesi adaylığına başvurdum. Bu genç kardeşinizi mecliste söz sahibi yapmak için hepinizin meclis üyeliği oylarına talibim. Hep birlikte başaracağız" dedi.

Editör: Can KISA