Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, kentte faaliyet gösteren oto kiralama ve galerici esnaflarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Yücel’e MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Meclis Üyesi adayları Hüseyin Güney, Fevzi Alaettinoğlu, Alaaddin Işık eşlik ederken toplantıya galerici ve oto kiralama esnafları da yoğun ilgi gösterdi.



YÜCEL: “ALANYA’DA İLK DEFA ARAÇ SATIŞ VE KİRALAMAYA YÖNELİK İMAR ALANINI HAYATA GEÇİYORUZ”

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, esnafların taleplerini dinlerken bir de müjde verdi. Başkan Yücel; “Sizlere Yeni Oto Galericiler Sitesi’ni müjdelemek istiyorum. Yeni siteniz, Kestel Mahallemizde doğu mahallelerimiz ile batı mahallelerimizin bağlantısını sağlayan ve yapım çalışmasında sona gelinen yeni kuzey çevreyolu üzerinde, kavşak bağlantıları ile güçlendirilmiş, yeni kurulan Büyük Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi’ne komşu olacak. Yapacağımız bu hizmetle Alanya’da ilk defa araç satış ve kiralamaya yönelik imar alanını hayata geçirmiş olacağız.” dedi.



ALANYA’NIN KANAYAN YARASI 40 DÖNÜMLÜK DEV ALANDA ÇÖZÜLECEK

Proje üzerinde anlatımına devam eden Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel; “Yaklaşık 40 bin m²’lik alanda düzenleyeceğimiz projemiz içerisinde, araç satışı ve kiralaması işlemlerinizi geniş ve ferah alanlarda icra edebileceksiniz. Ulaşım bağlantılarına ve sosyal alanlara sahip olacaksınız. Kent içinde bulunan, araç parkına ihtiyacı olan işletmeleriniz, düzenlediğimiz bu alan ile gerekli olan depolama alanlarına da cevap verecek. Bu sayede kent içerisinde oluşan araç yoğunluğunu da azaltacağız.” dedi.



ESNAF VE VATANDAŞLAR İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Başkan Yücel proje içerisinde; “Bu mega projemizi hem esnaflarımızın hem de vatandaşlarımızın konforunu en ince ayrıntısına kadar düşünerek dizayn ettik. Yeni Oto Galericiler Sitesi içerisinde noterlerin, banka şubelerinin, oto eksper firmalarının da olduğu bütün kademeleri ile beraber her türlü oto ticari faaliyet ve yan kollarının da yapılabileceği bir alan tasarladık. Projemizi hayata geçirerek iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı esnasında ruhsatlandırma kriterleri gereği konut amaçlı binaların altında olunması artık yasaklanan oto galericiler ve oto kiralama esnafımızın sorunlarını da gidermiş olacağız.” dedi.

En kısa zamanda imar uygulamalarını da tamamlayıp artık yapım aşamasına geçeceklerini ve yıl sonuna kadar yeni Oto Galericiler Sitesi’ni hizmete sunacaklarını söyleyen Başkan Yücel’e esnaflar uzun süre alkışlayarak teşekkürlerini iletti.