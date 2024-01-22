Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 2024 yerel seçimlerine yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Parti, bu hafta Perşembe günü Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarını gerçekleştirecek. Toplantıda, Antalya ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayları da açıklanacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında gerçekleştirilecek olan toplantıda, henüz açıklanmamış il ve ilçe adayları masaya yatırılacak. Antalya ve Muğla adaylarının toplantı sonrası açıklanması beklenirken, İzmir Büyükşehir Başkan adayının da bir sonraki hafta açıklanabileceği ifade ediliyor.

CHP, yerel seçimlerde 13 büyükşehir belediyesi olmak üzere 600’den fazla aday belirledi. Parti, seçimlere iddialı bir şekilde hazırlanıyor.