Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde aylardır değişim sesleri yükseliyor. Yaşanan anlaşmazlıklar, partiyi kurultaya götürdü.

Böylelikle beklenen gün geldi ve bugün Ankara'da CHP'nin kaderi belirlenmiş olacak. Bu kapsamda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına, Manisa Milletvekili Özgür Özel çıktı.

Bugün yeni genel başkan seçilecek

Bin 368 delege bugün seçimini yapacak ve yapılacak oylamayla CHP'nin yeni genel başkanı belirlenecek. CHP 38. Olağan Kurultay'ında yarın ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. Kurultay için Ankara Spor Salonu'nu kiralayan parti, günler öncesinden hazırlıklara başladı.

Genel başkan adayları

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in yeğeni, İlke ve Demokrasi Hareketi’nin sözcüsü Prof. Dr. Örsan Öymen, Gelecek İçin Biz grubunun lideri ve eski CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, CHP'den 2011 ve 2015'te milletvekili aday adayı olan Ünal Karahasan. İlhan Cihaner, kurultaydan önce adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu'na destek pankartları

Öyle ki, genel merkezciler, değişimcilere karşı hamle yaparak Kılıçdaroğlu'na destek pankartları hazırladı. Saat 10.00'da başlayan kurultay için davetliler saatler öncesinden salona geldi.

Adaylar ve İmamoğlu salona giriş yaptı

Büyük bir coşkunun hakim olduğu salonda, sloganlarla destekler verildi. Ardından salona ilk gelen isim Özgür Özel oldu. Özel, salona "Ey özgürlük" şarkısı eşliğinde girdi. Bu sırada salonda Özel'in destekçileri sloganlarla karşıladı.

Kısa süre sonra da kurultaydan başkanlı yapacak olan Ekrem İmamoğlu salona geldi. İmamoğlu’na da ilginin yoğun olduğu görüldü. İmamoğlu salondaki herkesi selamladı.

Sloganları ıslıkla bastırdılar

Heyecanla beklenen Kemal Kılıçdaroğlu, saat 12 olmadan eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte geldi. Salonun önünde karşılaşanan Kılıçdaroğlu, yoğunluk nedeniyle salona girmekte zorlandı. Bu sırada, “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganları atılınca Özelciler ıslıkla sesi bastırmaya çalıştı.

Yan yana oturdular

Şarkılar eşliğinde yürüyen Kılıçdaroğlu tüm salonu selamlarken şarkılara eşlik etti. Ardından Kılıçdaroğlu, rakibi Özel ile selamlaşarak yanına oturdu.

KAYNAK: En Son Haber